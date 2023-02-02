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«إنترسك 2023» يسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار

جانب من المعرض (من المصدر)
3 فبراير 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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سجل إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجال السلامة والأمن والحماية من الحرائق، أكبر إقبال للزوار في تاريخه، وذلك في ختام فعالياته التي استمرت لثلاثة أيام في الشهر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي.
وحضر فعاليات الدورة الـ 24، وهي الأضخم بين دورات المعرض، حوالي 43.305 خبراء من 131 دولة، وذلك بمشاركة أكثر من 800 جهة عارضة من 55 دولة على امتداد تسع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي وأرينا المركز التجاري. كما شهد المعرض تزايداً ملحوظاً في عدد الزوار الدوليين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والأمريكيتين، بنسبة 49% من العدد الكلي للزوار. 
وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك: «ساهم ارتفاع أعداد الزوار هذا العام في إبراز انتقال القطاع إلى هذه المرحلة الجديدة من نظم المراقبة والأمن المعرفي، والتي يتوقع أن تهيمن على القطاع من الآن فصاعداً. ويتطلب هذا الانتقال تركيزاً متزايداً على التكنولوجيا المصمّمة حسب الطلب ومتطلبات الشراكات، وهذا ما يقوم معرض إنترسك بتقديمه». وشهد اليوم الأول لمعرض إنترسك 2023 توقيع العديد من الشراكات، بما فيها مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الإماراتية وشركة هيكفيجن المختصة بتوفير نظم المراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون هامّة بين كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة وشركة روزنباور النمساوية المختصة بتوفير تجهيزات مكافحة الحرائق، وشركة إن إكس ديجيتال الهندية المقدمة لخدمات البث عبر النطاق العريض والكبل الرقمي والأقمار الاصطناعية وشركة سايبرسون الأمريكية المختصة بتكنولوجيا الأمن السيبراني. كما تمّ تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكار في الفعالية، وضم إنترسك 2023 برنامجاً غنياً من المؤتمرات وورش العمل والتبادل المعرفي، . واستضاف مجلس الأمن السيبراني الإماراتي مؤتمراً حضره عدد من القادة الحكوميين ورؤساء أقسام الأمن والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات. وكرّم معرض إنترسك 2023 أيضاً أفضل شركات الأمن والسلامة. كما نجح مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في تسجيل أول رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأضخم مسابقة للمناورات السيبرانية.

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