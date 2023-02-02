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الإمارات

عبدالله الكعبي خلال محاضرة: القانون الإماراتي يحمي المتطوعين والفرق التطوعية

خلال المحاضرة (من المصدر)
3 فبراير 2023 01:28

العين (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان، محاضرة بعنوان «قانونية العمل التطوعي» قدمها المحامي المستشار الدكتور عبدالله ناصر الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في قاعة متحف قصر العين بمنطقة الجاهلي، بحضور 90 متطوعاً وعدداً من أعضاء الجمعية والمدعوين.
قدم للمحاضرة، صالح خاطر رئيس فريق المتطوعين في جمعية الإمارات للسرطان. ثم استعرض الدكتور الكعبي العمل التطوعي في مجالات عديدة باعتباره عملاً وسلوكاً إنسانياً نحو فعل الخير وتقديم يد العون للآخرين، مؤكداً أن العمل التطوعي في نطاق القانون يخضع إلى القيم والآداب العامة التي تحكم المجتمع والالتزام بالقوانين التي تضبط سلوك أفراده. وأشار إلى أن العمل التطوعي في الإمارات له التشريعات، وهو في إطار القوانين التي تعزز مكانته الاجتماعية التي تهدف لإيجاد بيئة تطوعية إلى جانب تشجيع المتطوعين للحصول على تراخيص تمكنهم من تشكيل فرق تطوعية وفق الالتزام وبالتشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة والتقيد بالمهام والأهداف المحددة للعمل التطوعي. واعتبر الكعبي أن المشرع الإماراتي حدد نصوصاً قانونية لتكون هناك حماية لعمل المتطوعين والفرق التطوعية وتحديد كل الإجراءات الازمة.

عبدالله الكعبي
العمل التطوعي
التطوع
الإمارات
جمعية الإمارات للسرطان
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