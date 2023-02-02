الشيخة فاطمة: صداقة عميقة تجمع الإمارات وأوزبكستان

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أمس، معالي تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان الصديقة التي تقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحبت سموها -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- بمعالي رئيسة مجلس الشيوخ، متمنية لها زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وأوزبكستان وشعبيهما.

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومعالي تنزيلة ناربايفا - خلال اللقاء - إمكانيات تنمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات والجهات المعنية بشؤون المرأة والطفولة وتمكين الأسرة في دولة الإمارات ونظيراتها في أوزبكستان.

كما تطرق اللقاء إلى الإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات والفرص التي حظيت بها حتى أصبحت شريكة رئيسة في بناء الدولة، وتقدم المجتمع على مختلف المستويات.

وأشادت معالي رئيسة مجلس الشيوخ بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة، وتمكينها وأهمية المبادرات النوعية التي أطلقتها سموها للوصول إلى هذا الهدف، مثمنة ما حققته دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة، وتعزيز دورها وحقوقها بجانب الاهتمام الذي توليه الدولة بالمؤسسات التي تعنى بالطفل وتنشئته وإعداده للمستقبل.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما والوفد المرافق لها خلال زيارتها الدولة. حضر اللقاء عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق للضيفة الأوزبكية.