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الإمارات

غداً .. الإمارات تحتفي بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»

غداً .. الإمارات تحتفي بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»
3 فبراير 2023 01:29

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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تحتفي الإمارات، غداً السبت، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مبادرة تقدمت بها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بهدف جعل يوم الرابع من فبراير مناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر. 
ويُسلّط اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الضوء على مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية، مع مواصلة تعزيز البحث عن أفضل الممارسات التي من شأنها أن تمهد الطريق لعالم أكثر سلماً، ويحتفل المجتمع الدولي في هذا اليوم بالحدث التاريخي المتمثل في توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة «الأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير عام 2019م في إمارة أبوظبي.
وتبرز المناسبة التأثير المتنامي لدولة الإمارات في ملف تعزيز مبادئ السلام وتعميق المساعي الأممية لنشر مبادئ التسامح والتعايش، حيث تتصدر العاصمة أبوظبي قائمة أبرز مراكز العالم تأثيراً في هذا المجال. كما تحظى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأخوة الإنسانية بين مختلف الشعوب والأديان باعتراف وتقدير أمميين على أعلى المستويات.

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الإمارات
الأخوة الإنسانية
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
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