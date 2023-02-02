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«رؤيتي»: «مجمع القرآن الكريم» صرح حضاري

«رؤيتي»: «مجمع القرآن الكريم» صرح حضاري
3 فبراير 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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أشاد وفد سيدات جمعية «رؤيتي» للأسرة في دبي، بمجمع القرآن الكريم في الشارقة. وأكد الوفد أن المجمع جمع بين المعاني والمباني، فهو معلم معرفي وحضاري غير تقليدي، لما يتميز به من رؤية فريدة، فهو بيئة محفزة للتعلم، ولا يقتصر ذلك على تعليم علوم القرآن وتاريخه فحسب، بل يشمل تعليم القيم الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى الدراسات والأبحاث، ونشر الثقافات العربية والإسلامية الشاملة، فهو يسرد عمق التاريخ الإسلامي. جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم عدداً من السيدات المنتسبات إلى الجمعية، وكان في استقباله الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن المجمع، والدور الذي يقوم به في خدمة علوم القرآن الكريم، والجوانب التعليمية والأكاديمية التي يقدمها المجمع. حضر اللقاء، عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع. 

جمعية رؤيتي
الإمارات
الشارقة
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