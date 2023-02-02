جامعة أبوظبي تعزز التعليم والبحث في «البلوك تشين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي ومنظومة «البلوك تشين 5»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم والبحث وريادة الأعمال في مجالات «البلوك تشين».

وقع المذكرة البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، وبراتيك جوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنظومة، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.

وتعمل جامعة أبوظبي عن كثب مع المنظومة لتطوير إطار عمل شامل يوفر فرصاً تعليمية للطلبة، بما في ذلك مساقات وورش عمل تركز على تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها، كما ستوفر المنظومة دعماً مادياً للطلبة المواطنين في جامعة أبوظبي، الذين يستوفون الشروط ويرغبون في الحصول على شهادات مهنية أو درجات علمية في مساقات تركز على البلوك تشين. وتتضمن الشروط على سبيل المثال لا الحصر التحصيل الأكاديمي والحاجة المادية ومدى الاهتمام بتقنية البلوك تشين.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «سعداء بالتعاون لمواصلة تطوير برامجنا وتزويد طلبتنا بتجربة تقنية شاملة تعزز المهارات اللازمة لسوق العمل لديهم. يتماشى هذا التعاون مع أهدافنا القائمة على مواصلة تطوير برامجنا ومساقاتنا لتمكين الطلبة من التقدم والنجاح وإعدادهم للمهن المستقبلية والقيادية في مجالات اختصاصاتهم. نحرص في جامعة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات في شتى المجالات، حيث نؤمن بأن تقنية بلوك تشين قادرة على إحداث نقلة في مجموعة واسعة من القطاعات، ونحن نعتز بأن نكون في الطليعة للمساهمة في هذه النقلة النوعية».

من جانبه، قال براتيك جوري: «يسعدنا العمل مع جامعة أبوظبي لتطوير تعليم والبحث وريادة الأعمال في البلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة».