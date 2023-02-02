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انطلاق منتدى الشارقة الدولي للتنوع الحيوي في الجزيرة العربية

انطلاق منتدى الشارقة الدولي للتنوع الحيوي في الجزيرة العربية
3 فبراير 2023 01:28

الشارقة (وام)

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كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن استكمال تحضيراتها النهائية لتنظيم النسخة الـ 22 لمنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية والذي ستنطلق أعماله في سفاري الشارقة بمدينة الذيد يوم 6 فبراير الجاري وتستمر لغاية 9 من الشهر نفسه، حيث ترتكز موضوعات ومحاور نسخة هذا العام حول علم الوراثة وحفظها وتطبيقاتها على المستوى الإقليمي، وبمشاركة أكثر من 120 خبيراً وباحثاً ومختصاً في الشأن البيئي من مختلف دول العالم. وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «تحمل هذه النسخة من هذا المنتدى الدولي السنوي خصوصية مميزة ودلالة مهمة، لكونها تأتي وقد انزاحت عن الأرض آثار وتبعات جائحة كوفيد-19 بعدما خيمت على العالم والإنسان قرابة عامين، كما أنها تنظم هذه المرة في سفاري الشارقة، هذا المعلم الحيوي والبيئي المهم».

الإمارات
الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
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