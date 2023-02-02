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حملة لنظافة «جزيرة اللؤلؤ» بأبوظبي

جزيرة اللؤلؤ (من المصدر)
3 فبراير 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع شركائها، حملة استهدفت الارتقاء بنظافة جزيرة اللؤلؤ، وحماية بيئتها من أنواع المخلفات كافة، ومشوهات المظهر العام. كما استهدفت الحملة تعزيز المظهر الجمالي للجزيرة، وحماية بيئتها الشاطئية والبحرية من أنواع النفايات كافة، حيث نجحت الحملة في جمع كميات كبيرة من النفايات، وتم ترحيلها إلى مكبات النفايات المخصصة لهذا الغرض، وفقاً لأفضل الممارسات البيئية. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد نفذت سابقاً خطة لرصد المخلفات والمشوهات في الجزيرة، وحرصت على التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لإزالتها وإعادة الرونق والجمال للجزيرة المقابلة لكورنيش أبوظبي. ضمن هذا الإطار، دعت البلدية جميع أفراد المجتمع ومرتادي البحر والجزر إلى أهمية المساهمة في الحفاظ على نظافة الجُزر وشواطئها، وعدم إلقاء النفايات على اختلاف أنواعها، وذلك بهدف حماية الحياة البحرية الحيوية، وتعزيز المشهد الجمالي لجزر أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
جزيرة اللؤلؤ
بلدية أبوظبي
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