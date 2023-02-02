إطلاق نظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين» رسمياً

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي عن الإطلاق الرسمي لنظام تتبع الأدوية الوطني «تطمين»، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية، بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة.

وبلغ عدد الشركاء الجاهزين للتفاعل والعمل على المنصة 1760 شريكاً، وتم تطوير المنصة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الرائدة تكنولوجياً لتعزيز موثوقية سلاسل توريد المنتجات الدوائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجهات الصحية في منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات» في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، الذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتطبق «تطمين» على أكثر من 6000 منتج دوائي مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحيث تكون المنتجات الدوائية، هي البداية، بينما تتبع المعدات الطبية ووحدات الدم في مرحلة لاحقة.

وتختص منصة «تطمين» بتتبع الأدوية منذ لحظة وصولها إلى النقاط الجمركية في الدولة، أو من لحظة إطلاقها في السوق المحلي للأدوية المصنعة محلياً، حتى وصولها إلى المستخدمين من المرضى دون تسجيل بياناتهم.

وتتضمن منصة «تطمين» تطبيق ميزة التتبع حتى بعد حصول المريض على الأدوية واستخدامه للكشف عن أي آثار جانبية في مرحلة لاحقة، حيث سيكون نظام التتبع الإلكتروني في المنصة قابل للتطوير باستمرار. وتماشى ذلك مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي مستندة إلى المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد. ويوفر «نظام التتبع الذكي» لمنصة «تطمين»، مجموعة من التقارير التفاعلية التي تسمح للمفتشين بتتبع مصدر إدخال هذه الأدوية في سلسلة التوريد في الدولة. وتقوم المنصة الذكية بتعيين كل منتج برقم تسلسلي، وفقاً لمعايير GS1، بناءً على كود شريطي ثنائي الأبعاد DataMatrix ومعلومات يمكن قراءتها، ويمكن تتبع الوحدات من خلال سلسلة التوريد بأكملها، من الإنتاج عبر شركاء سلسلة التوريد إلى نقطة الاستهلاك النهائية.

التحول الرقمي

وأكد أحمد علي الدشتي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، أن منصة «تطمين» تعد أحد أبرز المشاريع الصحية الوطنية التي عملت عليها الجهات الصحية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها، تماشياً مع التوجهات الحكومية في ترسيخ الرقمنة ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها.

وأشار إلى أن منصة «تطمين» تشكل تحولاً مهماً في القطاع الصحي لارتباطها بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى ولشمولية فوائدها، وإيجابياتها على صعيد الخدمات الصحية والدوائية التي تقدمها الوزارة والجهات الصحية لأفراد المجتمع، حيث تتيح المنصة تتبع منتجات الأدوية عبر مسارها في سلسلة التوريد على منصة رقمية واحدة متكاملة.

منصة رقمية

من جهته، أوضح علي العجمي، مدير إدارة الصحة الذكية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن منصة «تطمين» الرقمية تعكس الجهود الرائدة للجهات الصحية في ضمان أمان وموثوقية الأدوية المصنعة داخل الإمارات والمستوردة، وذلك تماشياً مع معايير التسلسل الرقمي «GS1» مما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية.

أهم النتائج

من أهم النتائج التي أنجزتها منصة «تطمين» منذ إطلاقها التجريبي، هو تحقيق 1.2 مليون علبة دوائية تم تتبعها وتعقبها في جميع أنحاء الإمارات، وبلغ عدد الموظفين الذين عملوا لضمان حماية سلسلة التوريد الطبية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة أكثر من 3500 ألف عامل وموظف، بالإضافة إلى إنجاز 250 ساعة تدريب على مدار العامين الماضيين، لتأهيل 1200 شخصاً للانضمام إلى تطمين.

وأطلقت التشغيل التجريبي لمنصة «تطمين» في العام 2020، في مبادرة تتماشى مع التوجهات الحكومية في استثمار التقنيات الرقمية ضمن المشاريع الحيوية لتعزيز جودة الخدمات وتسريعها، حيث توفر المنصة بيانات موثوقة حول الأدوية، لضمان مأمونية المنتجات الطبية والصيدلانية.