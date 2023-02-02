شراكة استراتيجية بين «صحة دبي» وسلطة «المناطق الاقتصادية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والتي تحدد أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى إمارة دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المتخصصة بالقطاع وتطوير الحلول التقنية المُبتكرة، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الصحة بدبي في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023. وقّع مذكرة التفاهم كلّ من عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين. وسيعمل الجانبان بموجب هذه الشراكة التي تشكل نقلة نوعية جديدة تستهدف التوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص في دبي، وتعزيز مكانة هذا القطاع ودوره في أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها المنشآت الطبية بشكل عام، على إعداد خطة عمل متكاملة لدعم تطوير وتأسيس شركات ناشئة متخصصة بقطاع الرعاية الصحية، ودعم رواد الأعمال والشركات للاستفادة من «برنامج حضانة الشركات الناشئة» التابع لـ«دييز»، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك بما من شأنه حماية العلامة الفكرية والتجارية للمستثمرين الحاليين والجدد. وسيعمل الجانبان على إعداد إطار خاص يحدد مدى تلبية الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية بدبي لمعايير الابتكار، والتعاون المتبادل لإنشاء منصة داعمة للخبرات، وتقديم التوجيه والبحث اللازمين لجذب الفرص الاستثمارية في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تبعاً للاحتياجات المستقبلية والإمكانيات المتاحة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف في مجال تطوير أنظمة العمل الخاصة بترخيص الشركات الناشئة والمعتمدة لاختبار النماذج الأولية للأبحاث في منشآت الرعاية الصحية بدبي.

وأشار عوض صغير الكتبي، إلى أن هيئة الصحة بدبي حريصة على بناء الشراكات وتوثيق العلاقات بينها وبين جميع المؤسسات والهيئات والدوائر، ولا سيما المنتمية لحكومة دبي، وذلك إيماناً منها بأهمية وقيمة العمل المشترك، وضرورة تضافر كل الجهود، التي تصب مباشرة في خدمة أهداف إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية.