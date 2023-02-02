الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة الشارقة تنظم فعالية مجتمعية

شرطة الشارقة تنظم فعالية مجتمعية
3 فبراير 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، على استغلال الشتاء في ممارسة الرياضات المختلفة، بما ينعكس على صحة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعالية الدراجات الهوائية للقادة التي انطلقت بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، على مسار البطائح – الفاية لمسافة 8 كيلومترات، بالتزامن مع شهر شرطة الشارقة الرياضي، وحملة «نعم للرياضة.. لا للمخدرات». 
وشارك في الفعالية، العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وكبار الضباط بالقيادة، وحضور عدد من الإداريين والمدربين بنادي شرطة الشارقة، حيث بلغ إجمالي عددهم 38 مشاركاً.
وأكد اللواء سيف الشامسي، أهمية استغلال المناطق المناسبة التي تزخر بها إمارة الشارقة لممارسة الرياضات، واستغلالها أجل استغلال في تعزيز جودة الحياة من الجانب الرياضي.
وثمن قائد عام شرطة الشارقة مشاركة المديرين العامين، ومديري الإدارات وكبار الضباط من منتسبي القيادة في هذه الفعالية الرياضية التي تعزز بدورها من قيمة الروح الرياضية، وترتقي بمستوى الأداء والجاهزية الأمنية.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©