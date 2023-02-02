شرطة الشارقة تنظم فعالية مجتمعية

الشارقة (الاتحاد)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، على استغلال الشتاء في ممارسة الرياضات المختلفة، بما ينعكس على صحة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعالية الدراجات الهوائية للقادة التي انطلقت بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، على مسار البطائح – الفاية لمسافة 8 كيلومترات، بالتزامن مع شهر شرطة الشارقة الرياضي، وحملة «نعم للرياضة.. لا للمخدرات».

وشارك في الفعالية، العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وكبار الضباط بالقيادة، وحضور عدد من الإداريين والمدربين بنادي شرطة الشارقة، حيث بلغ إجمالي عددهم 38 مشاركاً.

وأكد اللواء سيف الشامسي، أهمية استغلال المناطق المناسبة التي تزخر بها إمارة الشارقة لممارسة الرياضات، واستغلالها أجل استغلال في تعزيز جودة الحياة من الجانب الرياضي.

وثمن قائد عام شرطة الشارقة مشاركة المديرين العامين، ومديري الإدارات وكبار الضباط من منتسبي القيادة في هذه الفعالية الرياضية التي تعزز بدورها من قيمة الروح الرياضية، وترتقي بمستوى الأداء والجاهزية الأمنية.