88 مهمة لطيران شرطة رأس الخيمة خلال 2022

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذ قسم طيران شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 88 مهمة متنوعة في مختلف مناطق الإمارة، من بينها 20 مهمة بحث وإنقاذ.

وأوضح العقيد ركن دكتور يوسف بن يعقوب الزعابي، مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، أن قسم طيران شرطة رأس الخيمة قام بهذا العدد من المهام على مدار العام الماضي في إطار مسؤوليات العمل الموكلة إليه، مشيراً إلى أن عدد المهام التي نفذها القسم خلال العام 2022 تزيد بعدد 10 مهام مقارنة بالعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ 78 مهمة مختلفة. ولفت إلى أن قسم طيران شرطة رأس الخيمة يأخذ على عاتقه مسؤوليات متنوعة في المناطق الجبلية أو في مجاري الوديان الناجمة عن تساقط الأمطار، وتبذل طواقمه كل جهد ممكن في سبيل الحفاظ على حياة وسلامة الجمهور، مؤكداً الجاهزية والاستعداد الدائمين من قبل منتسبي قسم طيران شرطة رأس الخيمة لتلبية الاستجابة الطارئة وتنفيذ المهام الروتينية الموكلة إليهم بحرفية عالية، ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة.