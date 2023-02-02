الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محاكم دبي تطلق خدمة «الزواج المدني» لغير المسلمين

محاكم دبي تطلق خدمة «الزواج المدني» لغير المسلمين
3 فبراير 2023 01:31

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام

أعلنت محاكم دبي، إطلاق خدمة «الزواج المدني لغير المسلمين.
وصرح طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن خدمة «الزواج المدني» تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة، وذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة القضائية، في ظل الإجراءات المستحدثة لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين غير المسلمين على أرض إمارة دبي. ومن جانبه، أوضح القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، منها أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر، ويتمثل الشرط الثاني أن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي، وأن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية، وأنهما خاليان من الأزواج.
وقال: «كما يتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

دبي
الإمارات
محاكم دبي
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©