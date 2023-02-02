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«إسعاد شرطة دبي» تمنح طفلاً فرصة عيش تجربة ضابط الشرطة

«إسعاد شرطة دبي» تمنح طفلاً فرصة عيش تجربة ضابط الشرطة
3 فبراير 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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لبى مركز بطاقة إسعاد، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، طلب عائلة الطفل زايد أحمد الحوسني، بأن يعيش حياة ضابط شرطة، وأن يحصل على جولة في إحدى الدوريات الفارهة التابعة لشرطة دبي.
واستقبل العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، وفريق من شرطة دبي، الطفل ووالدته بحفاوة بالغة، ثم انطلق الطفل بجولة في شوارع دبي، وقدم له المركز بطاقة إسعاد باسمه، وهو ما أشعره بفرحة وسعادة غامرة. وكانت أسرة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قد أرسلت إلى مركز بطاقة إسعاد رسالة تُعرب فيها عن رغبتها في أن يعيش طفلها زايد الحوسني، تجربة عمل ضابط الشرطة في دبي، والتجول في الدورية السياحية الفارهة. وتلبية للرسالة، وفر مركز بطاقة إسعاد بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية دورية شرطية فارهة، واصطحبوه في جولة في شوارع دبي. وأكدت والدة الطفل أن ابنها زايد شديد التعلق بهوية ضابط الشرطة وعمله، وبالدوريات الأمنية الفارهة، لذلك قررت التواصل مع شرطة دبي من أجل تحقيق أمنيته، ووجدت ترحيباً كبيراً، مقدمة شكرها إلى شرطة دبي ممثلة بمركز بطاقة إسعاد على حرصها على إسعاد طفلها، وترك أثر إيجابي ورائع في حياته وأمانيه.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الشرطة السياحية
بطاقة إسعاد
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