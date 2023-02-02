الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
2 فبراير 2023 21:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار غرباً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر خاصة غرباَ. ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:15، والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:40 والمد الثاني عند الساعة 21:54 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©