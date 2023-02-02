تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار غرباً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر خاصة غرباَ. ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:15، والجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:40 والمد الثاني عند الساعة 21:54 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.