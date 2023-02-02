الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منتدى أبوظبي للسلم يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن

عبد الله بن بيه يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن
2 فبراير 2023 19:30

افتتح منتدى أبوظبي للسلم، مكتب منظمة حلف الفضول الجديد في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الرئيس الشرفي لمنظمة "حلف الفضول الجديد"، في كلمة بهذه المناسبة، "إنه من المبهج حقاً أن نلتقي اليوم لنحتفي ونحتفل بافتتاح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن، ما أجمل الفكرة عندما تتحول إلى عمل، وأجمل من ذلك عندما تتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل فكرة، هذا هو حال هذا المكتب الذي نفتتح اليوم فهو بحق معنى تجلّى في مبنى، وفكرة تحوّلت إلى واقع".
وأوضح ابن بيه أن مؤسسة "حلف الفضول الجديد" سوف تسهم في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاّقة.
وقال معاليه إنه في عام 2019، تمت صياغة هذا الميثاق ليكون استكمالاً للوثائق والإعلانات التي سبقته وليؤكد على إعلاء الفضائل والقيم المشتركة والتعبير عن ذلك بطريقة واضحة وأسلوب يمكن للجميع أن يتفقوا عليه.
وأوضح معاليه أن هذا المعنى تحقق بالفعل في "ميثاق حلف الفضول الجديد" الذي صيغ بمشاركة الجميع وأصدر من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عاصمة التسامح والسلام، وها هو اليوم يتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل تحقيق المساعي النبيلة التي من أهمها الاحترام والمحبة والسلام.
وختم معاليه كلمته الافتتاحية بشكر كل المتعاونين والحاضرين وبالدعاء الصادق لتلك المؤسسة حتى تثمر مبادرات عملية تتصف بالديمومة والتجدّد، بدءا من التعريف بهذا الحلف وميثاقه وبنوده، ووصولا إلى الإسهام في تحقيق أهدافه في نشر قيم السلم والتسامح في عالم يزداد احتياجه إليهما كل يوم.
حضر افتتاح المكتب أعضاء مجلس إدارة منظمة حلف الفضول الجديد وجمع كبير من القيادات الدينية من القسس والحاخامات والأئمة وممثلي الجهات الحكومية والمدنية في أميركا.

أخبار ذات صلة
«إف.بي.آي» يفتش منزل بايدن في ديلاوير
أميركا «تدين بشدة» تفجير مسجد في باكستان
المصدر: وام
منتدى أبوظبي للسلم
حلف الفضول الجديد
واشنطن
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©