محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، محمد سعيد الملا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «حط اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه..رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان .. ساهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد..وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه ..ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية .. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة».