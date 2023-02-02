حمدان بن محمد ينعى محمد سعيد الملا

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، معالي محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز، الذي انتقل إلى جوار ربه.
وأكد سموه أن معالي محمد سعيد الملا واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه باخلاص، وترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي. وجاء في تغريدة سموه:"رحم الله محمد سعيد الملا… نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل، واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه باخلاص، ترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي".