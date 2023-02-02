وفاة محمد سعيد الملا.. أحد رجال الإمارات المخلصين

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الاتحاد، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "غادرنا اليوم المرحوم محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه حكام الاتحاد، برحيله فقدنا قامة وطنية خدمت بلادها بكل صدق ووفاء".
وأضاف معاليه: خالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.