الجمعة 3 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
«البنتاجون»: ضبط مركب محمل بالأسلحة المهربة لـ«الحوثيين»
الكرملين يتوعد بالردّ على تسليح الغرب لأوكرانيا
نواب لبنانيون: لا بديل عن الاحتكام للدستور
السعودية والعراق: تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي
البابا يدعو شباب الكونغو لصناعة مستقبل أفضل
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام
لقاء بايدن ومكارثي.. لا اتفاق ولا وعود بشأن «سقف الدين»
الفلبين تسمح بتعزيز انتشار الجيش الأميركي على أراضيها
القوى السياسية السودانية تبحث في القاهرة آفاق التحول الديمقراطي
الإمارات تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان
باريس تحتضن اجتماعاً مخصّصاً للبنان
اليمن.. صدّ هجوم «حوثي» في تعز
مناورات جوية بين سيؤول وواشنطن.. وبيونغ يانغ تحذر
«خريطة طريق» أممية مرتقبة تمهد للانتخابات الليبية
محمد بن راشد: محمد الملا أسهم في بناء دولة الاتحاد
حمدان بن زايد: قيادتنا الرشيدة حريصة على إحياء تراث الإمارات
طحنون بن محمد وهزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح آل نهيان
الاستدامة.. أولوية في أبوظبي
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية» بوزارة الداخلية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً أمين عام مجلس التعاون الخليجي
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً أمين عام مجلس التعاون الخليجي
2 فبراير 2023 12:14
هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة بدء توليه مهام عمله أمينا عاما للمجلس.
وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس إلى التنمية والازدهار والرخاء.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام
المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
عبدالله بن زايد
الأكثر قراءة
الإمارات
خبراء الرعاية الصحية يناقشون أهمية التكنولوجيا والابتكار بالقطاع
31 يناير 2023
الإمارات
دائرة الصحة – أبوظبي تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس 2023
31 يناير 2023
الإمارات
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023
31 يناير 2023
آخر الأخبار
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©