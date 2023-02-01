محمد الشرقي يفتتح «بلاتفورم 09» ويشيد بمشاريع المرأة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية ريادة الأعمال كمكون مهم وداعم للاقتصاد، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتمكين المرأة، ودعم حضورها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الفجيرة معرض «بلاتفورم 09» الذي ينظم تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

وتجول سموه في أجنحة المعرض الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير في حي الرميلة بالفجيرة تحت شعار تكوين الذات، واطلع سموه على أركان المشاركات فيه، مشيداً بنوعية المشاريع المحلية والعربية للنساء ورائدات الأعمال المشاركات في نسخة المعرض هذا العام.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بنوعية الأفكار المتجددة التي يطرحها «بلاتفورم 09» في مجال ريادة الأعمال ودوره في تشجيع النساء الإماراتيات والعربيات وأصحاب المشاريع من الدولة وخارجها على نشر الأفكار الإبداعية، والاحتفاء بإنجازاتهن وتبادل التجارب الحية في الحدث.

ويضم المعرض 90 مشاركة مختلفة من دول العالم، كما يتضمن عرض تسع تجارب حية، وجناحاً للمأكولات، وعروضاً موسيقية.

حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.