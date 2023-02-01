صقر غباش يؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي تنزيلا ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، في مقر المجلس بأبوظبي، خلال زياتها الحالية إلى دولة الإمارات والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي تمتد على مدى 3 عقود تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ساهم في نمو هذه العلاقات وتطورها بشكل مستمر، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأكد معالي صقر غباش أن سياسة دولة الإمارات تعمل على مد جسور الصداقة، وتوسيع التعاون مع دول العالم كافة، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك، وتبادل الحوار والتفاهم على أسس التسامح ونبذ الخلافات أياً كانت طبيعتها، واتباع نهج التسامح والتعايش وتقديم الدبلوماسية والحلول السلمية في حل الصراعات على أية اعتبارات أخرى.

وثمن معاليه افتتاح مركز الحضارة الإسلامية في جمهورية أوزبكستان هذا العام، الأمر الذي يؤكد مكانتها الثقافية باعتبارها مركزاً لتلاقي الثقافات والحضارات والديانات المختلفة، وقدرتها على نقل تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، ومفاهيم التعايش السلمي للأجيال القادمة. وأكد الجانبان أهمية التنسيق والعمل المشترك بين المجلسين في المحافل الإقليمية والدولية، ومنها الجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، سيما فيما يتعلق بالمساعي المشتركة لاحتواء النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين. ووقّع معالي صقر غباش ومعالي تنزيلا ناربايفا، خلال اللقاء، على مذكرة تعاون لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين.

بدورها، أكدت معالي تنزيلا ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان أهمية مذكرة التعاون التي تم توقيعها في الدفع بمختلف العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب وأشادت بما تحققه دولة الإمارات من تقدم في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والابتكار والفضاء وحقوق المرأة، وخاصة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50%، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير ومهم في مجال تمكين المرأة.