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لجنة «الوطني» تناقش تحديات الأمن المائي في الدولة

لجنة «الوطني» تناقش تحديات الأمن المائي في الدولة
2 فبراير 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تحديات الأمن المائي في دولة الإمارات»، أمس الأول، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.
شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي، مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا وعذراء حسن بن ركاض، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت الحلقة النقاشية محاور تلبية احتياجات المجتمع من المياه في مختلف القطاعات ومدى جودتها، والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها.
وطرح المشاركون مجموعة من الملاحظات تناولت النمو البشري وتأثيره على الموارد المائية، والتغير المناخي والاقتصادي والتلوث البيئي، والتأكيد على أهمية نشر الوعي الثقافي البيئي لجميع فئات المجتمع، خاصة لفئة الشباب، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وتم طرح الحلول التي تساهم في الحد من نسبة استهلاك المياه. وأكدت ناعمة الشرهان، رئيسة اللجنة، أن اللجنة حرصت على الاستماع لآراء وتحديات ومقترحات جميع فئات المجتمع حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وستقوم بمناقشة مخرجات الحلقة النقاشية في اجتماعاتها القادمة، لتضمين أبرز التوصيات في تقريرها النهائي بشأن الموضوع الذي ستتم مناقشته في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الأمن المائي
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