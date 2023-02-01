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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ليتوانيا

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً سفير ليتوانيا (وام)
2 فبراير 2023 01:19

رأس الخيمة (وام) 

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصُعُد.
من جانبه، عبر  راموناس دافيدونيس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

رأس الخيمة
ليتوانيا
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
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