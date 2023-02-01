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نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي في مجلس المشرف

نهيان بن مبارك لدى حضوره العرس الجماعي (وام)
2 فبراير 2023 01:19

أبوظبي (وام)

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 حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بمناسبة زفاف 24 عريساً، وذلك في مجلس المشرف بمدينة أبوظبي.
وهنأ معاليه العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة، وأعرب عبدالله أحمد القبيسي عضو في لجنة مجلس المشرف عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لحرصها على إحياء القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية.
من جانبه، أشاد السيد عبدالله الهاشمي عضو لجنة مجلس المشرف بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية. وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لشباب الوطن وأبنائه والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم. وتضمن الحفل العديد من الفقرات الشعبية والتراثية التي شارك فيها الحضور.
يذكر أن العرس الجماعي ضم اثنين من أصحاب الهمم بناء على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته.

نهيان بن مبارك
مجلس المشرف
العرس الجماعي
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