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«دائرة الزراعة» و«تعاونية الشارقة» تبحثان تسويق قمح مزرعة مليحة

خلال اللقاء (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:18

الشارقة (الاتحاد)

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بحث المهندس الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، سبل التعاون في تسويق منتج قمح مزرعة مليحة، مع ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لـ «تعاونية الشارقة»، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الحصاد، المتوقع منتصف مارس 2023 المقبل. 
واستعرض الجانبان التعاون المتعلق بفتح منافذ بيع وتسويق وتوزيع منتج قمح مزرعة مليحة، حيث تعد «تعاونية الشارقة» إحدى الجمعيات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة. وخلال اللقاء، قدم أعضاء «تعاونية الشارقة» عرضاً توضحياً حول كيفية التوزيع، وآلية عرض المنتج، وطرق تسويقيه وتغليفه بطرق مميزة. 
وأشاد المهندس الدكتور خليفة مصبح الطنيجي بجهود «تعاونية الشارقة» في إمارة الشارقة، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم تسويق المنتج المحلي من خلال فتح قنوات تسويقية محلية، التزاماً باستراتيجية الدائرة الهادفة إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة في الشارقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي على مدى السنوات المقبلة، منوهاً بجودة منتج القمح المحلي المعتمد على الزراعة الآمنة والنظيفة، وانتقاء بذور نقية غير معدلة وراثياً. 

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