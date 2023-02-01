زكي نسيبة: جامعة الإمارات تصنع جيلاً من الكفاءات

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق حزمة من الفعاليات المميزة خلال شهر الابتكار 2023 «الإمارات تبتكر» وذلك خلال حفلٍ نظّمته أمس بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وعدد من قيادات الجامعة والأكاديميين والطلبة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة على «أن جامعة الإمارات تهدف من خلال جهودها المستمرة في البحث والتطوير ووضعِ الخطط التعليمية الاستراتيجية وفق أرقى المعايير العالمية، إلى صنع جيل من الكفاءات الطلابية القادرةِ على قيادة المستقبل وتحقيق رؤية القيادةِ الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، وحاضنة للعقول البشرية الرائدة في هذا المجال».

وأشار معاليه: «يسعدنا أن كافة المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الجامعة على مدار السنوات الماضية خلال شهر الابتكار، ساهمت وبشكل كبير في نشر ثقافة الابتكار بين الجميع، وتشجيع روح التنافس، مع إبراز الأفكار الابتكارية والإبداعية المتميزة، والمشاريع المبتكرة الرائدة من قبل الهيئة التدريسية والطلبة على حد سواء». وأضاف: «نتطلع هذا العام إلى رؤية إبداعاتكم وابتكاراتكم التي تثبت للجميع أن جامعة الإمارات هي - جامعة المستقبل - التي تحتضن نخباً متميزةً تحث الخطى نحو مستقبل مشرق لأجيالنا الحالية والمستقبلية يحفل بالإبداعات والابتكارات العلمية والتقنية».

وتضمن حفل الإطلاق معرضاً لمشاريع مميزة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة في الجامعة، حيث استعرض قسم الزراعة التكاملية مقارنة لأعشاب الكزبرة، وإنشاء وحدات الزراعة المائية في تقنية المغذيات. فيما استعرضت كلية الهندسة «مفاصل الألواح الممتدة من الأنبوب إلى الأنبوب باستخدام عملية لحام التحريك الاحتكاكي لتطبيقات المبادلات». فيما قدّم قسم الهندسة الكيميائية والبترولية «طريقة لاستعادة الأمونيا من المياه الملوثة، بما في ذلك النفايات السائلة والمحاليل المائية». وعرض مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية عدداً من المشاريع ذات الصلة بالاستدامة الزراعية.