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فارس المزروعي: حريصون على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي

فارس خلف المزروعي
2 فبراير 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسية، وتمكينها لتحقيق رؤية وأهداف إمارة أبوظبي، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتعزيز الريادة العالمية في استدامة الأمن والأمان.
وأشار معاليه إلى التزام شرطة أبوظبي بتسخير كافة الجهود اللازمة لرفع مستوى النضج المؤسسي للابتكار في شرطة أبوظبي ومشاركة المعرفة اللازمة بالتعاون مع كافة الشركاء لمواكبة أحدث التوجهات المستقبلية والعالمية في مجال إنفاذ القانون، وذلك عن طريق توفير كافة وسائل الدعم والموارد المتاحة لتسريع المبادرات والمشاريع الابتكارية ذات الأثر في مختلف القطاعات الشرطية بما يعزز ثقة المجتمع في إمارة أبوظبي.
‏وأكد أن الابتكار اليوم هو مسؤولية الجميع وأصبح يلعب دوراً مهماً ومؤثراً في تعزيز الثقة مع المجتمع وتطوير شراكات فاعلة لتحسين وتطوير العديد من العمليات الشرطية، بالإضافة إلى سعي شرطة أبوظبي المستمر دائماً لمواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا وتضمينها ضمن الممارسات الرائدة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المتغيرة والمتسارعة عالمياً، وذلك عبر الاستثمار في رأس المال البشري بدعم ورعاية وتدريب كافة الكوادر البشرية.

الإمارات
فارس المزروعي
شرطة أبوظبي
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