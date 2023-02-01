حمد المنصوري: الإمارات عنوان للابتكار

دبي (الاتحاد)

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «منذ اعتماد مبادرة (الإمارات تبتكر) في 2016، أصبحت دولة الإمارات عنواناً للابتكار والفكر الخلاّق والمبادرات التي تتحدى المستحيل، وتعزز ذلك مع توالي المنجزات الابتكارية سواء في الواقع المادي أو الافتراضي. واليوم، نرى أن ثقافة الابتكار قد تجذّرت في دبي ودولة الإمارات، وأصبحت قوة دافعة نحو صنع المستقبل الذي أرادته لنا قيادتنا الرشيدة، مستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتوظيف الأمثل للتقنيات الناشئة من أجل خدمة الإنسان».

وأضاف: «سيبقى نهج الابتكار بوصلة عملنا في كل القطاعات، وسوف نبني على ما حققناه في هذا السياق، سواء في الخدمات الحكومية المشتركة أو القنوات الرقمية الموحدة».