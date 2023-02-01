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مكتوم الشريفي: الابتكار يعزز الاستباقية الشرطية

مكتوم الشريفي
2 فبراير 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، مشيراً إلى الإنجازات الريادية التي حققتها الدولة بتصدرها الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، مما يؤكد نجاح جهودها في تحويل مفهوم الابتكار إلى نهج أساسي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكلٍ عام.
ولفت إلى أهمية شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة لتشجيع الكوادر في كل المؤسسات وتحفيزهم على الابتكار وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التطور والريادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.
وأشار إلى المبادرات الابتكارية لشرطة أبوظبي ودورها المهم في تعزز جهودها لتحقيق الريادة الشرطية والوصول إلى أفضل مستويات إسعاد المتعاملين وتطوير خدمات استباقية تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي بتحسين مؤشرات الأداء والإيجابية، والعمل على استشراف المستقبل من خلال مواجهة التحديات المستقبلية، ومواكبة التغيرات التقنية المتلاحقة، التي تعزز التجارب النموذجية المبتكرة في تطوير الخدمات الشرطية.

مكتوم الشريفي
الإمارات
شرطة أبوظبي
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