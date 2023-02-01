«شتاء الابتكار».. مبادرة جديدة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط، فعاليات مبادرة شتاء الابتكار التي تأتي تزامناً مع بدء فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة.

وأكد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، أن تنظيم المبادرة يأتي بمتابعة من اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي، والعمل على استشراف المستقبل بأفكار ريادية وسباقة.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ العديد من المحاضرات وجلسات العصف الذهني التي تواكب فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجالس التنفيذية على مستوى الدولة، مع التركيز على محور الاستدامة تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.