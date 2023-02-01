6 ابتكارات طلابية تعزِّز جودة حياة مرضى السرطان

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، أصحاب التطبيقات الأكثر ابتكاراً من بين طلاب الدورة الثالثة من مسابقة «أنا أبتكر»، التي شارك فيها أكثر من 150 طالباً وطالبة من 6 مدارس في الشارقة، تدربوا على تطوير تطبيقات ذكية لزيادة التوعية بالسرطان والكشف المبكر عن المرض.

وفاز بالمركزين الأول والثالث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، الطلاب الذين عملوا على كل من تطبيقي «كانسسيفر» و«ميدمايندر» من «مدرسة أسبام الهندية الدولية، ويعدّ «كانسسيفر» تطبيقاً مصمّماً لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون السرطان، مع التركيز على الصحة العقلية والجسدية للمريض، إلى جانب جودة حياته الاجتماعية والعاطفية، بينما يحسب ««ميدمايندر» جرعات الأدوية، ويعمل على تذكير المريض بزيارة الطبيب لإعادة الوصفة، إذا لزم الأمر.

وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»: «نسعى من خلال هذه المبادرة الفريدة إلى تمكين الطلاب عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمين لتطوير تطبيقات ذكية، وتوفير منصة ملائمة لعرض مواهبهم وتقديم حلول مبتكرة، إذ لم يكتسب الطلاب الذين شاركوا في هذه المسابقة مهارات تطوير التطبيقات فحسب، بل تعلموا أيضاً أهمية الكشف المبكر عن السرطان والدور المهم للتكنولوجيا في هذا المجال».