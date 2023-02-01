خليفة بن طحنون يستقبل رئيسة «الشيوخ الأوزباكستاني» في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء أمس، في واحة الكرامة، معالي تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني، والوفد المرافق لها خلال زيارتها الرسمية للدولة.

ولدى وصول معاليها إلى واحة الكرامة استعرضت مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجولت معاليها في مختلف أجنحة الواحة مستمعة لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.. وفي ختام الجولة قامت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزباكستاني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبرت فيها عن تقديرها لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.