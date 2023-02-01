60 طالباً وطالبة في «هاكاثون مبتكرو المستقبل»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالتعاون مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الدورة الخامسة من «هاكاثون مبتكرو المستقبل»، وذلك بمشاركة 60 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية وعدد من الجهات الحكومية في الدولة، مثل مؤسسة وطني الإمارات وهيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ويأتي الهاكاثون الذي نظم على مدار يومين في متحف المستقبل بدبي، ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تنمية مواهب الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والريادة والابتكار ولإكسابهم المهارات اللازمة، من خلال تمكينهم من المشاركة الفعلية في إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات العملية المفترضة التي تواجه عملاً مختلفاً القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن «هاكاثون مبتكرو المستقبل» يعتبر منصة وطنية مهمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية.

وأوضحت معاليها أن المنظومة التعليمية الوطنية وبفضل جهود القيادة الرشيدة، باتت مواكبةً للمستقبل، وهو ما تعكسه المبادرات والمشاريع كافة المطروحة في الميدان التربوي التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في مختلف مراحل تطورهم العلمي.

مبادرات

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على التطوير المستمر، وإطلاق المبادرات الهادفة لدعم المواهب، وتوفير أفضل بيئة لتصميم الأفكار المتميزة وتطوير الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية قي ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاستثمار في العالم الرقمي، ما يؤكد أهمية تأهيل الطلاب على معرفة التحديات، وابتكار حلول جديدة، تعتمد أحدث الوسائل الرقمية في إيجاد الحلول المبتكرة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال العلماء: حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والبرامج، الهادفة لدعم جهود تسريع الانتقال إلى المستقبل، بما يعزز أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف لضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال صقل المهارات الرقمية، وبناء أجيال بمهارات مستقبلية مختلفة.

وأضاف: إن الهاكاثون الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الجهات الحكومية يركز على تعزيز مشاركة الطلاب في ابتكار الحلول الجديدة، والاستفادة من مهاراتهم في تصميم ابتكارات علمية جديدة تدعم البرامج الحكومية، ومن خلال تأهيلهم لقيادة مسيرة الدولة التكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية في صناعة مستقبل أفضل.

وسيعمل الطلبة، بالتعاون مع عدد من المهندسين والفنيّين المختصين، على اقتراح وإيجاد حلول مبتكرة قائمة على أسس علمية لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المشاركة في الحدث، من خلال جلسات عصف ذهني، وسيتم في نهاية الهاكاثون الإعلان عن أهم الأفكار والمشاريع التي تقدم بها طلبتنا، واعتمادها مشاريع بأسمائهم وتسجيلها براءات اختراع وتنفيذها على أرض الواقع بدعم من الجهات المشاركة في الهاكاثون.