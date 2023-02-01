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الإمارات

تعاون بين «تنافسية الكوادر الإماراتية» و«أدنوك»

سيف السويدي لدى توقيع غنام المزروعي وسيف الفلاحي الاتفاقية (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اتفاقية تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تهدف إلى إتاحة المجال أمام موظفي القطاع الخاص المواطنين للاستفادة من برنامج (مزايا) الخاص بشركة «أدنوك»، والذي يوفر خصومات وعروض حصرية متنوعة تقدمها الجهات الشركاء في البرنامج.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، بحضور سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
وبهذه المناسبة، أكد غنام المزروعي حرص المجلس على تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتعزيز التحاق المواطنين بسوق العمل الخاص، وتحسين ظروف العمل به من أجل أن يحظوا بالحياة الكريمة التي تليق بهم، حيث تمثل الاتفاقية ترجمة لهذه التوجهات للاستفادة من الامتيازات والمكاسب المتعددة التي يحققها الانضمام إلى برنامج مزايا الخاص بشركة أدنوك، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للطرفين.
وأضاف المزروعي: «تعد (أدنوك) شريكاً استراتيجياً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منذ إنشائه، حيث نعمل معه يداً بيد ضمن توجه حكومي مشترك لتقديم الدعم المتبادل فيما بيننا لتحقيق المصلحة العامة للأطراف كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لجهود التعاون البناء، وامتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعناها معاً العام الماضي، لتتسع مظلة المكاسب في الاتفاقية الجديدة لصالح المواطنين الموظفين في شركات القطاع الخاص بما يحقق لهم التنافسية والاستقرار والرفاه».
وقال: «تمثل الاتفاقية استكمالاً لعمل المجلس في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، وفي سبيل تحقيق ذلك، تم إطلاق برنامج «نافس» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي، حيث يضم البرنامج عشر مبادرات ضمن ثلاثة توجهات استراتيجية تستهدف جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، وتقديم الموظف الإماراتي الكفؤ للقطاع الخاص، مع معالجة بعض تأثيرات الثقافة المجتمعية، وبناء الشراكات لتوفير عوامل النجاح كافة».
من جهته، قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: «الاتفاقية بين«نافس»و«أدنوك»تعد خطوة متقدمة وتسهم في تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير مزايا وامتيازات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص تسهم في استبقاءهم والمحافظة عليهم»، مؤكداً على تكامل الأدوار بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و«نافس» والجهات الحكومية لدعم ملف التوطين، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يبدي تفاعلاً لافتاً مع خطط وبرامج التوطين، مشيراً إلى دور الكفاءات الوطنية في دعم نمو واستدامة أعمال الشركات الخاصة.
من جانبه، قال سيف الفلاحي: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج«نافس»، والتي تأتي ضمن مساعي«أدنوك»الهادفة إلى دعم ورعاية الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص، حيث سيتمكن المواطنون العاملون في هذا القطاع الحيوي من الاستفادة من المزايا والعروض والتي يوفرها برنامج«مزايا»التابع لأدنوك، مما يعكس جهود الشركة لتمكين الكوادر الوطنية ورفع مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة». جدير بالذكر أن برنامج «مزايا» هو تطبيق ذكي أطلقته «أدنوك» لتقديم امتيازات وخصومات وعروض ترويجية بما يتناسب مع احتياجات الموظفين الترفيهية والصحية والتعليمية، حيث يعمل على توفير المنتجات والخدمات المتميزة للموظفين، مما يسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل، وبالتالي خلق بيئة عمل فعّالة وإيجابية.

أدنوك
شركة بترول أبوظبي الوطنية
القطاع الخاص
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