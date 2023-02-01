تعاون بين «كلية محمد بن راشد» و«جمارك عجمان»

دبي (الاتحاد)

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع دائرة ميناء وجمارك عجمان لتأهيل موظفي الدائرة وإكسابهم مختلف التجارب والخبرات، من خلال برامجها الأكاديمية وتبادل المعارف الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التخصصية، والحوكمة المؤسسية.

جاء ذلك خلال فعالية حضرها كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي دائرة ميناء وجمارك عجمان، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال الشيخ محمد النعيمي: إن تأهيل وتطوير كوادرنا البشرية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات والتحاقهم في تخصصات اكاديمية ورفدهم بالمعرفة والعلوم المتخصصة والعمل على إثراء قدراتهم المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية والتطبيقية هو من أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة ميناء وجمارك عجمان، وأضاف بأن توقيع مذكرة التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يفتح لنا آفاقاً جديدة للاستفادة من البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات والخدمات لديها.

وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تؤكد حرص دائرة ميناء وجمارك عجمان على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التعليمية المرموقة وتوطيد أواصر التعاون والشراكة لنشر العلم والمعرفة لتحقيق خطتنا الإستراتيجية.

ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: «نؤمن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن الكادر البشري هو أغلى ثروات الوطن، ومن خلال تأهيله وإكسابه الخبرات اللازمة، يمكنه الارتقاء بكامل الأداء الحكومي في مختلف الجهات داخل الدولة. وسعداء بالتعاون مع دائرة ميناء وجمارك عجمان، وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل معاً من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة».

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بإلحاق عدد من موظفي دائرة ميناء وجمارك عجمان للدراسة في البرامج الأكاديمية، وإعداد وتأهيل موظفي الدائرة وبناء قدراتهم في مختلف المجالات بما فيها إدارة المعرفة المتخصصة والتبادل المعرفي، من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل. يشمل التعاون أيضاً مجال تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، من أجل تبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تحقيق التعاون المنشود بينهما. كما يتعاون الطرفان في مجال ترشيح متحدثين من قبلهم للمشاركة في الندوات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.