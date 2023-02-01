توفير فرص تدريب لـ 60 طالباً إماراتياً

دبي (الاتحاد)

أعلنت الغرير للاستثمار، إحدى أكبر مجموعات الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله الغرير، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من الانضمام إلى القوى العاملة وبناء مسارات وظيفية مجدية. وتسلّط الشراكة الضوء على التزام الشركة المستمر بتثقيف المواهب الإماراتية الشابة والارتقاء بمستوى مهاراتهم وإعادة تأهيلها، مما يسهم في تعزيز مسيرة التوطين ودعم الأجندة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للمواهب.

وتشهد الشراكة تعاون الشركة مع مؤسسة عبدالله الغرير لتوفير فرص العمل والبرامج التعليمية المتكاملة لمجموعة من الإماراتيين من مبادرة نمو. وتهدف مبادرة نمو الوطنية لتنمية مهارات الشباب في قطاعات متعددة إلى مساعدة أكثر من 25 ألف مواطن إماراتي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وتوفّر لهم برامج تدريبية رائدة معنية بتوجهات السوق، وفرص تعليم متكاملة مع العمل. وتركّز المبادرة على تحسين قطاع التوظيف وتوسيع فرص التعليم المعنية بمعالجة تحديات المستقبل، مما يعزز أولوية المواهب الوطنية لدى حكومة دولة الإمارات ويدعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. والتزمت الغرير للاستثمار، في إطار هذه الشراكة، باستضافة 60 مواطناً إماراتياً من مبادرة نمو في برامج تدريب داخلية مدفوعة الأجر لثلاث سنوات، ما يساعد الباحثين عن فرص العمل على اكتساب مهارات جديدة تقدّمها البرامج التدريبية المخصصة ومبادرات التدريب المكثّف في مجموعة متنوعة من التخصصات.

وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة الغرير للاستثمار: «يشرّفنا الانطلاق في هذه الرحلة مع مؤسسة عبدالله الغرير، حيث نواصل تركيز جهودنا على تمكين الجيل القادم من المواطنين الإماراتيين. وتلعب هذه الشراكة دوراً حيوياً في نجاح دمج الشباب الإماراتي من أصحاب المهارات في القوى العاملة المحلية، مما يوفر نموذجاً تعليمياً متكاملاً للعمل المنظم جنباً إلى جنب مع قادة القطاع».

ومن جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير:«نتطلع إلى إيجاد مسارات جديدة لتوفير فرص تعليم عالية الجودة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات الوطنية للاستدامة. وتأتي مبادرة نُمو لتعكس نمو اقتصادنا القائم على المعرفة وتحضير المواهب الناشئة لدعم رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنافسية والتميز والابتكار. ويسرّنا التعاون مع شركة الغرير للاستثمار، التي حصدت مؤخراً جائزة أفضل بيئة عمل من إحدى الهيئات الدولية، حيث تتميز بقدرتها الكبيرة على توفير فرص مميزة لمواهب الإمارات الشابة. ونهدف من خلال شراكتنا إلى تعزيز قدرة الشباب الإماراتي في الحصول على الفرص العالمية».