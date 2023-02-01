«نيابة دبي» تستقبل منتسبي دبلوم «العلوم القضائية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت النيابة العامة منتسبي الدفعة الثانية عشرة من وكلاء النيابة ضمن البرنامج التدريبي لـ «دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي» الشامل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وجاء ذلك انطلاقاً من دور النيابة العامة في تعزيز برامج التدريب لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المستقبل وتدعم تحقيق استراتيجيتها في اعتماد طرق أكثر فاعلية وكفاءة في تطوير العمل التخصصي .

واستمع المتدربون لأبرز مبادرات النيابة العامة القضائية وتشمل قضية اليوم الواحد وقضية السياح. واستكملوا البرنامج بجولة تعريفية لإدارات واقسام مختلفة في للنيابة العامة واستعراض طبيعة العمل والإجراءات المتبعة وأهم أساليب العمل اللاورقية والرقمية التي تواكب الخطة الاستراتيجية للدائرة ولإمارة دبي، حيث تعرفوا على لمحة من إجراءات العمل في المكتب الفني للنائب العام، وإدارة القضايا، وقسم العناية بالمتعاملين، وقسم المضبوطات وقسم المعلنين.ويأتي برنامج التدريب الذي تنظمه النيابة العامة وفقاً لخطة متكاملة بالتعاون مع معهد دبي القضائي، معتمدة على وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية.