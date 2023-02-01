خبراء في مجال الأسرة: «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول» حصن للأبناء من مخاطر العالم الرقمي

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد خبراء في مجال الأسرة قوة تأثير العالم الرقمي على حياة الأفراد، حتى أصبح لا يستهان به، وهو جزء لا يتجزأ في حياة كل فرد بالأسرة، وأن أدوات العالم الرقمي لم تعد محصورة في التواصل بين المعارف واللعب الإلكتروني ونقل المعلومة، بل تجاوز الأمر بأنها أصبحت جزءاً من شخصية الفرد، وقادرة على صنع شخصيته والتأثير به إيجاباً أو سلباً بشكل كبير، وأن حملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول» حصن لأبنائنا من مخاطر العالم الرقمي.

وقالت الدكتور فاطمة الحمادي، خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «يأتي إطلاق الحملة المجتمعية (السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول) للتركيز على الأدوار المتكاملة للأسرة والمؤسسات في وصول الأسرة والمجتمع للسلامة الرقمية، حيث نسعى من خلال المحور الاجتماعي للحملة لتسليط الضوء على دور الآباء والأمهات في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الحقيقية ضمن محيط الأسرة، بالتوازي مع العالم الافتراضي الذي نعيشه».

وأضافت: «علينا طرح الموضوع بطريقة مختلفة، كون آليات الحماية والضوابط التي تم وضعها قبل سنوات عدة، لم تعد مناسبة للوقت الحالي، لأن أدوات العالم الافتراضي أصبحت جزءاً أساسياً يحتل مساحة كبيرة من حياتنا ولابد من تعلُم كيفية التعايش معها دون أي تأثير سلبي على علاقتنا وجودة حياتنا».

وأوضحت أن الوقت الحالي يحتاج للوصول إلى مرحلة من الفهم المتعمق، والتمكين في تطبيق المهارات الاجتماعية لدى الأبناء، بدلاً من توجيه النصائح، كون تعليمهم المهارات الاجتماعية سيجعلهم متمكنين من التعامل مع التحديات التي تواجههم بطريقة عملية وأدوات جديدة بعيداً عن التقليدية التي لم تعد تجدي نفعاً مع الجيل الحالي، مشددة على أهمية امتلاك الأسرة لمهارات التعامل مع التحديات التي تواجههم، وأن التعامل مع الفئات العمرية الصغيرة الأقل من 12 عاماً يمكن التحكم بها والسيطرة على الوضع في استخدامها للعالم الرقمي، ولكن بعد الوصول لعمر المراهقة تدخل عوامل أخرى مؤثرة عليهم غير الأم والأب؛ لذلك يجب البدء بعمر مبكر على الأبناء وتمكينهم بأن تكون لديهم القدرة على التفريق التصرف الصحيح والخاطئ، وأن يكون لديهم ضبط داخلي.

أدوات

وأشارت إلى الحاجة للأدوات التي تجعل كل فرد من الأسرة يصل لمستوى من الحماية الذاتية، بعيداً عن الضوابط التي تم وضعها في الأسرة وخارج الأسرة أو المدرسة، لأن غياب الضبط الذاتي للطفل أو الشاب في الوقت والاستخدامات المحددة له في العالم الافتراضي يخلق صعوبة في الوصول للثقافة الرقمية بالمجتمع ولن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع بعضنا البعض، مؤكدةً أهمية التكامل بين المؤسسات من جميع القطاعات الدينية والصحية والتعليمية والإعلامية، وطرح المحاور والنقاش حولها، وتعزيز جهود الجميع للوصول للهدف المنشود والوصول للثقافة الرقمية الإيجابية في الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة. وشددت الدكتورة فاطمة الحمادي، على أهمية تعزيز لغة الحوار المفقودة في أغلب الأسر، وفتح مجال الحوار المبني على الأخذ والعطاء، وليس اللوم والانتقاد، خصوصاً وأن معظم من دخلوا في قضايا ومشاكل الابتزاز الإلكتروني والتنمر وغيرها، كانت مشكلتهم الرئيسية عدم وجود ملجأ آمن يتجهون له للبوح بما يواجهون، وذلك لغياب الأمان العاطفي مع الأسرة وغياب لغة الحوار، وعدم وجود إشباع عاطفي يحقق الأمان الداخلي للشاب. وأكدت أن الحوار يجب أن يكون وجهاً لوجه بتعابير لإيصال مشاعر الحب والخوف والأمان، للوصول لنوع من الضبط الذاتي والحماية الاجتماعية للشباب والأطفال.

احتياجات

وذكرت أن حصول الفرد على جميع احتياجاته العاطفية، خلال العالم الافتراضي، يخلق لديه نوعاً من التشبع، وبالتالي يصبح بغير حاجة لها في عالمه الواقعي، ويصبح العالم الافتراضي هو الجاذب له، ويتعامل معه بكل أريحية وسهولة، ويجد ما يريده هناك دون أي عوائق أو تحديات أو صعوبات.

توعية

أوضحت أمل محمد العزام، خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية، الاتجاهات المختلفة التي تعمل بها حملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول»، والتي تسعى لتوعية أفراد المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص بالمخاطر والتحديات التي تواجههم في العالم الرقمي، وطريقة التفكير بشكل مختلف للتعامل معها، بدلاً من الطرق التقليدية التي بات تنفيذها في غاية الصعوبة، نظراً للواقع الذي نعيشه، مشيرةً إلى التعامل الحالي مع هذا الأمر بمفاهيم مختلفة، وتوجيه الأهل لتحويل الأمر من مشكلة إلى فرص يمكن الاستفادة منها، باعتبار العالم الرقمي واقعاً نعيشه ولابد منه في جميع نواحي الحياة، له تهديدات محددة يمكن تجاوزها والتعامل معها.

وأشارت إلى أهمية طرح تساؤل حول مسألة الإدمان الإلكتروني والأسباب التي تؤدي لذلك عند الأبناء والأزواج والزوجات في الأسرة الواحدة، والذي خلق عالماً خاصاً لكل فرد في الأسرة، حيث ساهمت أدوات العالم الرقمي في توفير بعض الأمور التي يفتقدها الفرد في عالمه الواقعي، منها الاحتياجات العاطفية ومراعاة مشاعرة، وتقديم المساعدة، والخصوصية، والأمان، لافتةً إلى أن أغلب تطبيقات العالم الافتراضي تم تصميمها بطريقة تراعي هذه الاحتياجات للشخص، من أبسطها تحفيزه نحو الأفضل، التصفيق عند الفوز، الاحتفال به، الرد عليه وتقديم المساعدة له وتقبله كما هو والتعاطف معه.

منيرة الكيومي: كلنا مسؤولون كأفراد أو أولياء أمور عن أبنائنا

قالت منيرة سالم الكيومي، اختصاصي نفسي في مؤسسة التنمية الأسرية: «كلنا مسؤولون كأفراد أو أولياء أمور عن أطفالنا وأبنائنا بمراحلهم العمرية المختلفة، ومن المهم التوعية بأدوار المؤسسات المجتمعية في خدمة المجتمع والتوعية بالقضايا، مثل مسألة السلامة الرقمية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، ولها مميزات قوية ومن غير المنطق تجاهلها، حيث إنها سهلت حياتنا وخلفت أدوات لا يمكن التخلي عنها في الحياة اليومية الواقعية».

وأضافت: «تأتي حملة السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول للتوعية والتثقيف حول كيفية التعامل في الحياة الافتراضية، وتنظيم هذا التعامل، بما يسمح بإعادة أواصر العلاقات بين أفراد الأسرة والمجتمع، والتي قد اختلفت عن السابق بسبب اختلاف أدوات التواصل والمعاملات اليومية».

ولفتت إلى ضرورة التنبه لبعض التصرفات التي قد تصدر بعفوية من الوالدين مع أبنائهم تجاه العالم الرقمي، وهي إعطاؤهم الأجهزة اللوحية لخلق مساحة من الراحة بعد يوم عمل طويل لكليهما، بالتالي فإن نتائج هذا الأمر تنعكس سلباً على صحة الطفل النفسية والجسدية، ووجود تأثير ملحوظ على إدراك الطفل ومهاراته ولغته، وبالتالي معاناته وتأخر النطق لغياب التواصل المباشر بين أفراد الأسرة، وغياب التواصل البشري الذي يخلق نوعاً من الجمود في تعابير الطفل، ومشكلات في الجوانب الحركية واليد والظهر بسبب الجلوس لساعات طويلة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت أن الطفل أو الشاب قد يصل لمرحلة الإدمان في العالم الرقمي، بسبب تعلقه بالجهاز أو الألعاب التي من الصعب فصله عنها، ويظهر ذلك من خلال دخوله بحالة عصبية وهيجان وبكاء شديد بسبب تعلقه وشعور بالمتعة وإفراز هرمون السعادة بشكل عالٍ عند التعامل مع هذه الأدوات والتطبيقات، منوهةً بأن السبب الرئيسي هو تهاون الأهل، وعدم توفير البدائل عند منع الطفل وغياب الحزم والجدية في التعامل مع الأمر.