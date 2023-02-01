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«تنمية المجتمع» تكرم شرطة أبوظبي

مغير الخييلي لدى تكريم شرطة أبوظبي (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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كرم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومتطوعي «كلنا شرطة»، ضمن الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً للجهود المتميزة في التنظيم، وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية والتي أسهمت في إنجاح فعاليات الدورة الثانية من المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي 2022».
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أن المشاركة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز المشاركات المجتمعية وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين كافة شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع، عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة في الإمارة.
وذكر العميد حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعاليات حققت أهدافها على صعيد استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز التواصل وبناء الشراكات، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات، مشيداً بتعاون أعضاء «كلنا شرطة» بالمشاركة في التنظيم مع دائرة تنمية المجتمع، وشكر الإدارات الشرطية المشاركة واهتمامها بتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.

مغير خميس الخييلي
دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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