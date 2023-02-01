جامعة عجمان تحتفل بتخريج دفعة «عام الاستدامة» الاثنين المقبل

عجمان (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تستعد جامعة عجمان للاحتفال بتخريج الفوج الأول لعام 2023، وتتويج طلبتها بعد رحلة أكاديمية مليئة بالإنجازات، ومن المنتظر انعقاد الاحتفالية في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في مقر الجامعة، في حدثين منفصلين للخريجين والخريجات.

وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة»، سيحمل حفل التخريج الشعار نفسه الذي يجسد روية الجامعة ومسؤولياتها في تعزيز الوعي حول هذه القضية، وما يرتبط بها من تحديات.

سينعقد حفل تخريج الطلاب يوم الاثنين الموافق 06 فبراير، أما حفل الطالبات فسيكون يوم الثلاثاء الموافق 07 فبراير. وسيضم هذا الفوج أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف الكليات التسع، ضمن درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وجدير بالذكر أنه سيتم عرض الحفل مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة.

وقال مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير مهنئاً الخريجين: «أنا فخور بتخريج دفعة من خريجي جامعة عجمان إلى عالم مليء بفرص النجاح والتميز، وأنا واثق من أن التعليم والمهارات والأخلاق التي غرستها جامعة عجمان بهم، ستساعدهم على التطور كقادة في مجالات تخصصهم. أتمنى لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية».

وسيسلِط حفل التخريج الضوء على أبرز الإنجازات الأكاديمية والمهنية للخريجين في مختلف المجالات. فسيتم الاحتفاء بتكريم الخريج الإماراتي هزاع عبد الله أحمد محمد ومنحه شهادة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال. فقد حصل هزاع على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2010 وماجستير إدارة الأعمال في المحاسبة عام 2012، وكلتاهما من جامعة عجمان. وفي عام 2019، التحق مرة أخرى بالجامعة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع مواصلة عمله في وزارة الدفاع.