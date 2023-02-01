«إكسبو الشارقة» يستضيف معرض «الإمارات للمدارس» 24 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد إمارة الشارقة لاستضافة فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، والذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري. ويتيح المعرض على مدار ثلاثة أيام الفرصة لأولياء الأمور للالتقاء في مكان واحد مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومراكز الرعاية النهارية، والاطلاع على ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم، وبناء مستقبل تعليمي جيد لهم، لا سيما في ظل ما سيتضمنه المعرض من عرض لأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، ومن أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية.