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منخفضات جوية على الدولة في فبراير

منخفضات جوية على الدولة في فبراير
2 فبراير 2023 01:16

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، خلال شهر فبراير الجاري، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، وفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر فبراير.ويعد فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام ، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.   
ووفقاً للنشرة اليومية للمركز يتوقع أن يكون طقس اليوم رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي ومغبراً أحياناً خاصة غرباً نهاراً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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طقس الجمعة
يتوقع أن يكون طقس الغد الجمعة، رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – تظهر السحب المنخفضة شرقاً - ويكون غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

البحر المتوسط
منخفض جوي
الإمارات
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