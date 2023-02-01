منصور بن محمد يزور «الصحة العربي 2023»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ظهر أمس معرض الصحة العربي «آراب هيلث 2023»، في يومه الثالث، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عالمية وحضور 51 ألف متخصص، وبمشاركة قياسية بلغت أكثر من 45 جناحاً دولياً.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتعلقة بمختلف المجالات الطبية، واستمع إلى شرح من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والمحلية والشركات الأجنبية والإقليمية المشاركة في المعرض. وتفقد، العديد من الأجنحة المشاركة والشركات العارضة، وتوقف صاحب السمو، عند أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مستقبل الرعاية الصحية والمضي قدماً بالرعاية الصحية نحو آفاق جديدة.

وأشاد سموه، خلال الزيارة، بثقة العالم في الجهود التي تبذلها دبي في مجال تطوير الرعاية الصحية، من خلال تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع أفضل العقول والشركات العاملة في القطاع الطبي لتبادل الخبرات واستعراض أفضل التقنيات التي وصل إليها العالم في مجال الرعاية والوقاية الصحية.

ونوه سموه، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات، وحرص القيادة الرشيدة على إبقاء هذا القطاع الحيوي على أعلى درجات الجهوزية من خلال تزويده بأحدث التقنيات والمختبرات على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، استمرت أعمال مؤتمر ومعرض الصحة العربي أعماله، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وتناول التطورات التكنولوجية في مجال الصحة الرقمية مقدمي الرعاية في حالات الطوارئ من علاج المرضى بسرعة وكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية بشكل كبير للمرضى في جميع أنحاء العالم. وضم الحدث الذي يختتم أعماله الساعة الخامس من مساء اليوم (الخميس)، أحدث الابتكارات التي تجلب المستشفى لمكان المريض، من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الصحية وألعاب الفيديو وأجهزة التشخيص المحمولة في نقاط الرعاية والطائرات من دون طيار الطبية، وكلها تساهم بشكل كبير في تقليل الوقت المستغرق للوصول إلى المرضى، فضلاً عن توفير وصول أكبر إلى البيانات والمعلومات الصحية.

وعرض تقنيات رعاية المرضى، مثل الخرائط الرقمية لتخصيص مكان رعاية المريض قبل دخول المستشفى، مما يزيد من دقة الرعاية الصحية، وتقديمها على أكمل وجه، وطب القلب من خلال جهاز الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض أجهزة التشخيص المحمولة في نقطة الرعاية، مثل جهاز تخطيط القلب التي يمكن للمرضى من خلاله إرسال البيانات إلى طبيبهم قبل دخولهم إلى الطوارئ.