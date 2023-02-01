«صحة أبوظبي» و«مركز البحث» الإسرائيلي يعززان التعاون

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في إسرائيل، لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في الابتكارات التقنية وبحوث الرعاية الصحية، وذلك في إطار مشاركتها في معرض الصحة العربي 2023.

وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لرؤية الدائرة «أبوظبي مجتمع معافى»، وبهدف ترسيخ أفضل الممارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والجوانب التشغيلية لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وبحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة، وأمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي والدكتورة تال باتالون، مدير خدمات الرعاية الصحية في معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية.

وتهدف دائرة الصحة من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة من خلال مواصلة الارتقاء بالخدمات والعلاجات المقدمة للمرضى في قطاع الرعاية الصحية بإمارة أبوظبي.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي «عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل أبوظبي توطيد علاقات شراكة طموحة مع مؤسسات رائدة عالمياً سعياً لترسيخ مكانتها كحاضنة للابتكار وعلوم الحياة. وتعتز دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع معهد خان ساجول مكابي لتسريع وتيرة تطور التقنيات الصحية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل.

وأضاف: «نحن نؤمن في إمارة أبوظبي بقوة علاقات التعاون البناءة على مختلف المستويات، لاسيما ضمن قطاع حيوي كقطاع الرعاية الصحية، حيث نبذل كافة الجهود لتوفير علاجات متطورة وابتكارات متقدمة ترتقي برحلة المرضى العلاجية والصحية في كافة مراحلها».

وأكد ثقته بأن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج لافتة في مجال الابتكار التقني، وستمهد الطريق لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية المدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات وقدرات الذكاء الاصطناعي».

واتفق الجانبان على إنشاء منظومة بحثية تتضمن تأسيس نماذج مستدامة لتطوير الأعمال وستحدد إطار التعاون الأمثل بين مجالات التقنيات الصحية والتقنيات الحيوية والشركاء الأكاديميين. وإضافة لذلك، ستؤسس مذكرة التفاهم إطار عمل محدد لتعزيز الابتكارات المتقدمة وتطوير تقنيات جديدة دعماً للمبتكرين ليتمكنوا من الخروج بمشاريع لإثبات المفاهيم وتنفيذ حلولهم في الإمارات وإسرائيل.

تجارب سريرية

قالت الدكتورة تال باتالون، رئيس معهد خان ساجول مكابي للأبحاث والابتكار التابع لمكابي لخدمات الرعاية الصحية: «يأتي هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا لبناء منظومة صحية مبتكرة وتحسين صحة كافة أفراد المجتمع. هذه فرصة تاريخية لاستغلال أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية لخلق مستقبل أفضل للجميع».

وستشهد مذكرة التفاهم تعاون الجانبين لإجراء تجارب سريرية ضمن أبرز الاختصاصات ذات الصلة، علاوة على تأسيس وتنفيذ بحوث البيانات الضخمة ومتعددة النطاقات.

وبهدف تعزيز المعرفة في مجالات الابتكار والبحث العلمي في الرعاية الصحية، ستقوم دائرة الصحة في أبوظبي ومعهد خان ساجول مكابي باستضافة ندوات ولقاءات مشتركة. ويسعى هذا التعاون أيضاً لتأسيس منصة شاملة للبحث والابتكار على أن تكون متاحة للعديد من الشركاء للانضمام إليها، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متعددة الاختصاصات، وقواعد بيانات متكاملة يمكنها المساهمة في تطوير الأدلة العلمية بما يعود بالنفع على المرضى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.