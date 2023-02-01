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إطلاق مسابقة لتعزيز جودة الحياة

أثناء إطلاق الهيئة للمسابقة (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس ضمن مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، مسابقة نوعية تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية الأنماط الصحية والغذائية السليمة، وذلك ضمن سياسة الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والحد من المشكلات الصحية المرتبطة بالعادات الغذائية والممارسات الحياتية غير الصحيحة.
ولفتت «صحة دبي» إلى أن المسابقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تفتح باب التنافس بين جميع أفراد المجتمع (18 سنة فما فوق)، وذلك من خلال فئتين، الأولى للأفراد، والثانية للأسر.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أن فكرة المسابقة مستلهمة من روح مبادرات التحدي التي تبتكرها إمارة دبي، والتي تستهدف ترسيخ قيمة المحافظة على الصحة واللياقة البدنية في أوساط المجتمع. وأكد أن المسابقة تأتي ضمن خطط الوقاية من الأمراض التي تنفذها الهيئة، والتي دعت إلى تبني مجموعة من البرامج النوعية والاستثنائية لرفع مستوى وعي المجتمع بأضرار العادات الغذائية والأنماط الحياتية غير الصحية، ومن ثم زيادة قدرتهم على الحماية من جميع الأمراض والمشكلات المرتبطة بهذه الأنماط.
وأضاف أن المسابقة ستأخذ شكل التحدي بين المتسابقين، وستتم على مراحل وشهور، يتم خلالها متابعة النمط الصحي لكل متسابق، ورصد ما ينتج عن تغيير سلوكه وعاداته الغذائية وأي من الأنشطة التي يمارسها.

دبي
هيئة الصحة
مؤتمر الصحة العربي
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