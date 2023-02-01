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الإمارات

تفاهم بين «صحة دبي» و«وطني الإمارات»

عوض الكتبي وضرار الفلاسي يوقعان مذكرة التفاهم (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

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وثقت هيئة الصحة بدبي شراكتها وتعاونها مع مؤسسة وطني الإمارات، بمذكرة تفاهم، تستهدف تعزيز دور الطرفين في كل ما يرتبط بالفعاليات والأنشطة والمناسبات، التي من شأنها دعم الهوية الوطنية والحس الوطني ومشاعر الولاء والانتماء واحترام القانون والتفاني وحب الوطن والتطوع والمسؤولية المجتمعية في أوساط المجتمع، ولاسيما لدى موظفي الهيئة والمؤسسة.
وقع المذكرة عن الهيئة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن المؤسسة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وذلك على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 في دبي، وبحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وعقب التوقيع قال عوض الكتبي إن مذكرة التفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، لها طابع خاص واهتمام بالغ لدى هيئة الصحة بدبي، حيث إنها تمس الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة على صعيد ترسيخ مفاهيم المواطنة وتعزيز مجموعة القيم والمبادئ التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.
من جانبه أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بأهمية الشراكة والتعاون مع هيئة الصحة بدبي لكونها خطوة مهمة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية.

دبي
هيئة الصحة
مؤسسة وطني الإمارات
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