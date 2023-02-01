«الإمارات الصحية» تعلن عن نظام «غياث» لإدارة الطوارئ

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نظام «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، تحت شعار«نصنع مستقبل الرعاية الصحية».

وشهد الإعلان عن المشروع الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، والدكتورة وداد الميدور مدير مركز عمليات الطوارئ، وعدد من مديري الإدارات والكوادر البشرية العاملة في المؤسسة.

ويعتبر «غياث» نظاماً رقمياً ذكياً، ومنصة مركزية تضم بيانات الموارد الصحية في المؤسسة وتستهدف مراقبة العمليات الحيوية في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، والتنبؤ بالمخاطر بما يضمن الاستجابة بفاعلية وحرفية عالية، وتعزيز الاستباقية والمرونة في إدارة العمليات واستدامتها.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه تم ربط النظام خلال المرحلة الأولى مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، والإسعاف الوطني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ يتم حالياً استقبال الإشعارات من هذه الجهات كل وفق نطاق اختصاصه.

ومن المزمع ربط النظام مع كافة الجهات الصحية في دبي، وأبوظبي، كما سيتم ربطه مستقبلاً مع وزارة الداخلية، وستشهد المرحلة الثانية من نظام «غياث» دعمه بالذكاء الاصطناعي من حيث التنبؤ بحدوث المخاطر والاستجابة بفعالية والخروج من الأزمات بتعافي. ويعتمد النظام على استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ورفع الجاهزية، ويتخذ الابتكار والتحول الرقمي أساساً للإجراءات التشغيلية، ويتمكن «غياث» من تفعيل خطط الطوارئ والأزمات خلال 30 دقيقة من وقت تلقي البلاغ. وكشف المؤسسة، عن أنه يوجد في فريق طوارئ في كل مستشفى من 17 مستشفى تابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمنتشرة من دبي وحتى الفجيرة، بالإضافة إلى فريق القيادة والسيطرة المركزي الموجود في مقر المؤسسة في دبي. وأكد الدكتور محمد العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإعلان عن مشروع «غياث» يأتي في إطار سلسلة المشاريع التي أعلنت عنها وأطلقتها المؤسسة خلال الأيام الماضية من معرض الصحة العربي 2023.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف محمد السركال أن مشروع«غياث»يعتبر أحد المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة وطموحاتها، وتسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية المستقبلية.

حقيبة عمليات

يعتمد نظام«غياث»على البيانات الوارد من الأنظمة المشغلة والبلاغات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين، مما يسهم في التمكين من التعامل مع الأزمات والمخاطر باحترافية ويستخدم الموارد بشكل أفضل.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق التطبيق الذكي لنظام «غياث» على الآبل استور، وتم توفير حقيبة عمليات متنقلة تعمل بالأقمار الاصطناعية لمدة 6 ساعات ويتم إعادة شحنها ويتم استخدامها وقت الطوارئ، وتضم هذه الحقيبة الأنظمة التشغيلية لمركز عمليات الطوارئ التابع للمؤسسة.