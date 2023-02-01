«صحة دبي» تكشف عن فرص جديدة للاستثمار بالقطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

كشفت هيئة الصحة بدبي عن فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي في إمارة دبي، وأكدت «الهيئة» في دليل الاستثمار المطور الذي عرضته في منصتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، أن دبي مليئة بالفرص الواعدة في المجال الصحي، وأن هذه الفرص مصحوبة بحزمة من التسهيلات المحفزة للمستثمرين، والمؤسسات الصحية العالمية الراغبة للعمل في دبي.

وأظهر الدليل حاجة إمارة دبي إلى المزيد من الخدمات الطبية في تخصصات «العلاج الطبيعي والتأهيل، الرعاية الطبية طويلة الأمد، والخدمات العاجلة والطارئة، والصحة النفسية».

وتفصيلاً، قالت الدكتورة ابتسام البستكي مديرة إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في «الهيئة»: «إن التحولات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي، فتحت آفاقاً جديدة لتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يضم نخبة من المنشآت الطبية الكبرى والعالمية ومتعددة الجنسيات، التي وجدت في إمارة دبي المناخ الأفضل لاستثمار رؤوس أموالها». وذكرت أن هناك طلباً متنامياً على الخدمات الطبية بمختلف تخصصاتها، وأن هذا الطلب ناتج عن الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الصحة، إلى جانب حركة السياحة الصحية النشطة التي تشهدها دبي، وخاصة من جانب الباحثين عن بيئة مميزة للاستشفاء. وأكدت أن هيئة الصحة بدبي أدركت في وقت مبكر ما يحمله المستقبل للقطاع الصحي واستثماراته، ومن هنا جاء دليل الاستثمار، ليكون هو البوصلة الأساسية للمستثمرين، وهو مرشدهم للتخصصات الطبية المطلوبة والمناطق والمواقع التي تحتاج المزيد من الخدمات الصحية.

وأفادت بأن الدليل أظهر قدرة دبي على استيعاب العديد من التخصصات الطبية النادرة والدقيقة.

إطلاق قناة صحية رقمية جديدة

شهد اليوم الثالث لمعرض الصحة العربي، الإعلان عن إطلاق قناة رقمية معلوماتية صحية لتمكين ورفع مستوى وعي الجمهور العام والمجتمع الطبي، من خلال تقديم الأجوبة والحلول لكل ما يشغل المجتمع بشأن الصحة. وتقدم القناة الرقمية، بقيادة أطباء واختصاصيي المستشفى الأميركي الحاصلين على الاعتمادات الدولية، المشورة، والرؤى العميقة، ونصائح متعلقة بنمط الحياة الصحي، مع أنباء حول التطورات والتقنيات والعلاجات والاكتشافات الجديدة في مجال الرعاية الصحية.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي، المالكة للقناة،: «تمثل قناتنا موسوعة معرفية من شأنها مساعدة أي شخص على التعلم بأي وقت وأي مكان، وكل ما تحتاجه هو بضع نقرات لتوصلك إلى نافذة معرفية مميزة من العلوم والمعارف الطبية والصحية، لتساعدك على تحسين صحتك ونمط حياتك على أفضل وجه».

وتتوفر القناة الرقمية على محتوى شامل حول نمط الحياة الصحي مع تقديم الإرشادات والنصائح وآراء الخبراء والاستشارة حول أحدث الأنباء والحقائق المتعلقة بالرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل الخاصة بالتغذية والحمية الغذائية واللياقة والصحة العامة.