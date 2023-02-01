«تريندز» يطلق «مكتب الاتصال الإعلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات «مكتب الاتصال الإعلامي لتريندز» ليكون الذراع الإعلامية التي تعكس رؤية وأنشطة وفعاليات ودراسات المركز، والترويج لها، كحلقة ربط بين تريندز وشركائه الإعلاميين، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية ويعزز رؤيته العالمية.

وتم تعيين اليازية الحوسني مديراً للمكتب، وخالد الفزاري نائباً للمدير في خطوة تهدف إلى الاستفادة من قدرات الشباب وتعزيز دورهم وتمكينهم، وبما يحقق أهداف المركز وسعيه إلى بناء شراكات إقليمية وعالمية تخدم تريندز كمركز بحثي مستقل يسعى لكي يكون جسراً معرفياً دولياً ينشر عبر فعالياته وإصداراته قيم الخير والتعايش والتسامح، ويقدم محتوى علمياً موثقاً.

ويتمثل دور مكتب الاتصال الإعلامي لـ «تريندز» في فتح آفاق إعلامية جديدة وبناء شراكات دولية تسهم في إيصال صوت تريندز إلى أبعد مدى.

واستهل المكتب نشاطاته بشراكات إعلامية مع عدد من الصحف في عدة دول لنشر مقالات باحثي المركز الشباب، تحت عنوان أقلام شابة وغيرها من العناوين، وكذلك نشر أخبار وفعاليات تريندز وإصداراته العربية والإنجليزية بشكل متواصل، بما يحقق الفائدة ويساهم في وصولها إلى المهتمين والباحثين حول العالم.

ويسعى المكتب برؤيته الجديدة الشابة إلى إبراز جهوده البحثية ونشاطاته وفعالياته إعلامياً، ويكون حلقة وصل إعلامية بين المركز والجهات العالمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وصناعة صورة نمطية إيجابية عن المركز ونشاطاته تؤكد أهمية البحث العلمي وتحلل القضايا والأحداث، وتستشرف المستقبل وتقدم رؤى وازنة. وتحقيقاً لهذا الهدف يسعى المكتب لتعزيز شراكاته الإعلامية، وهو بصدد إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع صحف عالمية لتعزيز انتشار المركز ورؤيته البحثية.

وقالت اليازية الحوسني: إن مكتب الاتصال الإعلامي لتريندز سيعمل وفق رؤية متقدمة تجعل من الانتشار عالمياً نقطة انطلاق نحو تعزيز نشر نتاج المركز البحثي، وتقديم رؤيته بلغات عدة وعبر وسائل متعددة تحقق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة تريندز للعام 2023، مؤكدة تضافر جهود فريق المكتب بالتعاون مع كافة قطاعات المركز وإداراته، وبتعاون وثيق مع الشركاء لنقل صوت تريندز الاستشرافي البحثي.

وقال خالد الفزاري: إن فريق عمل مكتب الاتصال الإعلامي سيبدأ على الفور في تنفيذ خطته للوصول إلى القارئ والمستمع والمشاهد إقليماً ودولياً بأفضل طريقة تعكس صورة تريندز وأهدافه الاستراتيجية عبر كفاءات شابة طموحة تعمل بكل اقتدار من أجل معرفة علمية عالمية موثقة.